Отдых с историей: где провести новогодние праздники VIP-персонам в Барнауле

История
Санаторий «Сосновый бор» исторически связан с именами крупных алтайских предпринимателей XIX-XX веков. На месте нынешнего санатория раньше располагалась дача известного в те времена купца Константина Платонова. В конце 1850 года он облюбовал Зудилово и считал эту местность поистине удивительной из-за чистейшего воздуха, прозрачной реки и красивейшего соснового бора вокруг.
Это место, расположенное недалеко от Барнаула, понравилось всем гостям купца, приезжавшим на отдых. Дамы в пышных платьях и господа в нарядных кафтанах любили совершать здесь пешие прогулки, устраивать спортивные игры, проводить лошадиные и верблюжьи скачки, купаться и обедать на свежем воздухе.
Лечение в санатории
Санаторий «Сосновый бор» на сегодняшний день применяет более 40 различных методик лечения, некоторые из них даже не имеют аналогов в России.
Для отдыхающих подготовлено большое количество уникальных процедур, таких как торфолечение. На территории санатория есть даже собственный целебный источник. Здесь добывается слабоминерализованная вода с содержанием кремневой кислоты и ионов серебра.
В санатории успешно лечат заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, урогенитальной сферы, проводится лечение людей, перенесших инсульт, реабилитация после коронавируса, а также лечится синдром хронической усталости.
VIP-предложения санатория
В санатории «Сосновый бор» предусмотрено три вида размещения для VIP-гостей — апартаменты (3 номера), кедровый домик (2 номера) и номера люкс.
Двухместный номер «Апартаменты» располагается в отреставрированном историческом здании, Доме купца Платонова. Удивительное деревянное сооружение с резными элементами на фасаде позволит окунуться в историю и почувствовать себя настоящим купцом тех времен. Отдых, лечение и просвещение в одном месте.
Уединиться также можно и в кедровом домике, расположенном на территории санатория. Номер «Кедр» рассчитан на двух гостей, в нем есть все необходимое для комфортного пребывания.
Для тех, кто желает быть поближе к процедурам, любит общаться и знакомиться с другими отдыхающими, в основном корпусе санатория есть номера класса люкс. Они состоят из гостиной и спальни и предполагают размещение двух взрослых плюс дополнительные места для детей.
В новогодние праздники всем отдыхающим предлагаются дополнительные услуги, такие как катание на лыжах, коньках, «ватрушках». На территории можно пожарить шашлыки, арендовать веранду или сауну.
Для VIP-гостей предусмотрен уютный банкетный зал для небольшой компании с отдельным входом, который также можно арендовать для обедов или ужинов узким кругом.
Санаторий «Сосновый бор»
Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Тел: 8−800−600−0615
Сайт: sb22.ru
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