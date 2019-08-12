Писательница "Волкодава" проведет на Алтае литературный семинар

С 5 по 10 сентября в Горном Алтае в усадьбе "Сокол" пройдет семинар-интенсив для молодых литераторов. Его проведут известные писатели: Мария Семенова ("Волкодав", "Мы-славяне"), Дмитрий Емец ("Таня Гроттер","Мефодий Буслаев"), Екатерина Матюшкина ("Аквадар", "Кот да Винчи").

Российские писатели прочитают произведения молодых авторов и сделают свои замечания. Также они поделятся собственным опытом: Мария Семёнова расскажет, как работать с мифом, Дмитрий Емец объяснит, как создавать героя, который будет интересен читателю, и как выбрать для него имя, а Екатерина Матюшкина — как держать внимание читателя в каждый момент времени.

Уже сейчас на семинар записались литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Калининграда, Челябинска, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Горноалтайска и Барнаула.

Участие в семинаре платное. До 1 сентября — 12 тыс. рублей, в день семинара — 15 тыс. рублей. Записаться можно по телефону: +7−933−311−3661 или по почте: altay.neo-lit@yandex.ru.