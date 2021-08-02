Последняя в сезоне. Барнаульцев зовут на историческую экскурсию на теплоходе

Экскурсию на теплоходе проведет кандидат исторических наук, алтайский археолог Артур Кунгуров, сообщает краеведческий музей.
Барнаульцам расскажут, чем была привлекательна территория современного города древним племенам эпохи бронзы и раннего железного века, какие артефакты можно найти на своём садовом участке или берегу реки.
Экскурсия пройдет 8 августа в 15:00. Экскурсанты собираются на причале у кассы.
Записаться можно по телефону 205−144 или по WhatsApp: 8−929−330−05−86.
Стоимость прогулки 400 рублей. Количество мест ограничено.