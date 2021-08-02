Последняя в сезоне. Барнаульцев зовут на историческую экскурсию на теплоходе

Барнаульцам предлагают последний раз в этом году прокатиться с ветерком по Оби и узнать много интересного о родном крае.

Экскурсию на теплоходе проведет кандидат исторических наук, алтайский археолог Артур Кунгуров, сообщает краеведческий музей.

Барнаульцам расскажут, чем была привлекательна территория современного города древним племенам эпохи бронзы и раннего железного века, какие артефакты можно найти на своём садовом участке или берегу реки.

Экскурсия пройдет 8 августа в 15:00. Экскурсанты собираются на причале у кассы.

Записаться можно по телефону 205−144 или по WhatsApp: 8−929−330−05−86.

Стоимость прогулки 400 рублей. Количество мест ограничено.