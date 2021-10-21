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Поющий на 30-ти языках виолончелист выступит в Барнауле

23 октября в Барнауле выступит питерский виолончелист Ян Максин. В гастрольном туре он презентует два своих новых альбома: авторской инструментальной музыки «Алхимик», вдохновленный одноименным бестселлером Паоло Коэльо, и «Реки и мосты», состоящий из нескольких авторских песен на русском и английском языках.

Виолончель.
Виолончель.
Открытые источники.

В концертном туре Максин будет выступать не один, а с новосибирским перкуссионистом Виктором Гарагулей и другими приглашенными музыкантами.

В своем творчестве Ян ломает все музыкальные границы — он создает собственный уникальный стиль, смешивая разные жанры и направления, в которых виолончель выступает в роли основного связующего элемента.

«Кроме виолончели в создании своей музыки Ян Максин использует электронное устройство „Лупер“ (от английского „to loop — делать петли“), позволяющее музыканту записывать свою игру в настоящем времени и накладывать многослойный аккомпанемент прямо на концерте, что в конечном итоге создает из виолончели целый струнный оркестр», — рассказывают организаторы концерта.

Ян Максин — полиглот. Сейчас он знает больше 30 языков мира, в том числе фарси, арабский, македонский, монгольский, африканский бамбара — и умеет петь на них народные песни.

Музыкант много путешествует по миру, ища в разных странах и регионах России источники вдохновения для своих композиций.

В частности, видеопрезентация альбома «Алхимик» была снята на Алтае возле реки Катунь.

Концерт виолончелиста пройдет в концертном зале АГУ (ул. Димитрова, 66). Начало в 19:30. Цена билета — 700−1500 рублей.

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