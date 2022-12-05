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Праздник к нам приходит. Сделай красивое новогоднее фото и выиграй вкусные призы

Помните, как раньше? Только начинается реклама Coca Сola с красными грузовиками по телевизору, значит скоро Новый год. Санты с бутылочкой заморского напитка больше нет, но ведь предпраздничное настроение осталось. Итак, предлагаем поднять его по полной программе. Конкурс от Барнаульского пивоваренного завода нам в этом поможет. Начинаем.

Безалкогольный напитки.
Безалкогольный напитки.
Фото Дарья Беркутова.

Что можно выиграть

В общем-то, ничего сложного. В торговых сетях АШАН, «Мария-Ра» и других магазинах покупайте безалкогольный напиток из линейки «GOOD STRIPES» — «Кола» или «Кола zero». Включайте фантазию и фотографируйте продукцию в новогоднем интерьере. А затем высылайте получившиеся фото нам в редакцию на почту obuav@altapress.ru.

Не забудьте указать свой номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться и вручить призы. А они серьезные.

Авторы наиболее оригинальных и веселых фотографий в преддверии Нового года получат: за первое место — по три упаковки «Колы» и «Колы zero» от Барнаульского пивоваренного завода. За второе место — по две упаковки и за третье — по одной.

Сразу скажем, что победителей будет много. Так что — дерзайте.

Когда принимаются заявки

Стартуем ровно за месяц до главного праздника — ждем ваши фотографии с 1 по 13 декабря. Итоги мы подведем совместно с ОАО БПЗ с 14 по 18 декабря.

Выдавать новогодние «гостинцы» будем с 19 по 28 декабря в ИД Алтапресс (ул. Короленко, 107). Результаты, как и положено, опубликуем на сайте altapress.ru.

Организатор — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

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