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Праздник рысаков. На барнаульском ипподроме пройдут самые зрелищные заезды

2019/07/04 17:10

На барнаульском ипподроме наступил пик бегового сезона. В ближайшие месяцы пройдут три зрелищных состязания.

Барнаульский ипподром.
Барнаульский ипподром.

14 июля разыграют главные награды для лошадей призовых пород: Большой Барнаульский (Дерби), Элиты, Гибрида, Вступительный.

21 июля пройдет праздник орловского коннозаводства. Зрители смогут увидеть лучших в Сибири орловских рысаков, которые поборются за самые престижные награды — Приз Барса (орловское «Дерби»), Приз Ковбоя и Приз Пиона.

3 и 4 августа состоится розыгрыш Кубка Губернатора Алтайского края и Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь- 2019», где будут представлены сильнейшие лошади региона под управление лучших наездников России.

Начало всех заездов — в 13:00.

Факт: в 2019 году барнаульскому ипподрому исполняется 105 лет.

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