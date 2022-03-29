Приглашаем вас в «Летнюю сказку»

Вас ждут:
-
Открытый бассейн
Купание в теплом, подогреваемом до +30 градусов, бассейне в березовой роще и под звездным небом!
Вход в бассейн через сауну.
Завершающий тур сезона!
Туроператор «Сириус Тур»
Завершающий тур сезона!
Туроператор «Сириус Тур»
-
Комфортное проживание
Проживание в оздоровительном центре в Кемеровской области: двухместные благоустроенные номера, трёхразовое питание.
-
Развлечения
Вечером гостей ждет развлекательная программа.
Отдохните душой и телом!
-
Особые условия
Стоимость 4900 руб. (при покупке тура на 2-х скидка 400 руб.).
Доставка в оба конца.
Туристическое агентство «Сириус Тур»
Адрес: Барнаул, ул. Попова, 139 (ТЦ «Флагман»), офис 2
Сайт: http://siriustur.ru