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Приглашаем вас в «Летнюю сказку»

Завершающий тур сезона! Приглашаем отдохнуть в теплой компании друзей «Сириус тура» 2 -3 апреля (2 дня / 1 ночь).

Завершающий тур сезона!
Завершающий тур сезона!
Туроператор "Сириус Тур"

Вас ждут:

  • Открытый бассейн

Купание в теплом, подогреваемом до +30 градусов, бассейне в березовой роще и под звездным небом!

Вход в бассейн через сауну.

Завершающий тур сезона!
Завершающий тур сезона!
Туроператор «Сириус Тур»
Завершающий тур сезона!
Завершающий тур сезона!
Туроператор «Сириус Тур»

  • Комфортное проживание

Проживание в оздоровительном центре в Кемеровской области: двухместные благоустроенные номера, трёхразовое питание.

  • Развлечения

Вечером гостей ждет развлекательная программа.

Отдохните душой и телом!

  • Особые условия

Стоимость 4900 руб. (при покупке тура на 2-х скидка 400 руб.).

Доставка в оба конца.

Туристическое агентство «Сириус Тур»

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 139 (ТЦ «Флагман»), офис 2

Сайт: http://siriustur.ru


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