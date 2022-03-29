Приглашаем вас в «Летнюю сказку»

Вас ждут:

Открытый бассейн

Купание в теплом, подогреваемом до +30 градусов, бассейне в березовой роще и под звездным небом!

Вход в бассейн через сауну.

Завершающий тур сезона! Туроператор «Сириус Тур» Завершающий тур сезона! Туроператор «Сириус Тур»

Комфортное проживание

Проживание в оздоровительном центре в Кемеровской области: двухместные благоустроенные номера, трёхразовое питание.

Развлечения

Вечером гостей ждет развлекательная программа.

Отдохните душой и телом!

Особые условия

Стоимость 4900 руб. (при покупке тура на 2-х скидка 400 руб.).

Доставка в оба конца.

Туристическое агентство «Сириус Тур»

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 139 (ТЦ «Флагман»), офис 2

Сайт: http://siriustur.ru