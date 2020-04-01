Барнаул 1 апреля 6°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

1 рубль в день: Ургант, Шевчук и другие звезды призвали поддержать благотворительные фонды

Звезды российского кино, эстрады, журналисты и телеведущие призвали поддержать проверенные благотворительные фонды в период финансового кризиса.

Иван Ургант поддержал акцию "Нужна помощь"
Иван Ургант поддержал акцию "Нужна помощь"
Скрин видео Youtube

В сети запустили акцию, инициатором которой стал благотворительный фонд «Нужна Помощь».

Любой человек может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей в месяц), но регулярное пожертвование в пользу одной из 216 благотворительных организаций России. Полный список можно посмотреть здесь.

По словам соучредителя фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского, благотворительные организации первые ощутили на себе падение рубля.

Фонд спрогнозировал серьезное снижение пожертвований и одновременно увеличение просьб о помощи со стороны населения.

«Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование.

Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только „великая депрессия“, но и серьезная социальная катастрофа», — сказал он.

Акцию поддержали многие российские знаменитости: Иван Ургант, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров и другие.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка