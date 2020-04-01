1 рубль в день: Ургант, Шевчук и другие звезды призвали поддержать благотворительные фонды

В сети запустили акцию, инициатором которой стал благотворительный фонд «Нужна Помощь».

Любой человек может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей в месяц), но регулярное пожертвование в пользу одной из 216 благотворительных организаций России. Полный список можно посмотреть здесь.

По словам соучредителя фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского, благотворительные организации первые ощутили на себе падение рубля.

Фонд спрогнозировал серьезное снижение пожертвований и одновременно увеличение просьб о помощи со стороны населения.

«Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование. Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только „великая депрессия“, но и серьезная социальная катастрофа», — сказал он.

Акцию поддержали многие российские знаменитости: Иван Ургант, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров и другие.