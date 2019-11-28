Самый большой каток откроется в Барнауле на выходных

Ледовары уже закончили трудиться над площадкой. Пока здесь могут покататься только конькобежцы, но уже 30 ноября с 18:00 начинается массовое катание.
Для посетителей на «Клевчене» работает кафе «Олимпийское», кофейный автомат, гардероб, пункт проката и заточки коньков, музыка, искусственное освещение.
Режим работы массового катания:
- Понедельник и четверг — выходные
- Вторник, среда, пятница, суббота: 18:00−21:00
- Воскресенье с: 14:00−21:00
Коньки выдаются до 20:00. Прокат одной пары коньков — 200 рублей в час, заточка — 200 рублей, гардероб — 30 рублей. Залог за прокат коньков составляет 1000 рублей наличными. Или вы можете оставить документ, удостоверяющий личность. Со своими коньками, вход свободный.