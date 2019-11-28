Барнаул 28 ноября -12°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости

Самый большой каток откроется в Барнауле на выходных

После длительного перерыва в субботу 30 ноября в Барнауле откроется самый большой ледовый каток в Алтайском крае на стадионе «Клевченя».

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

Ледовары уже закончили трудиться над площадкой. Пока здесь могут покататься только конькобежцы, но уже 30 ноября с 18:00 начинается массовое катание.

Для посетителей на «Клевчене» работает кафе «Олимпийское», кофейный автомат, гардероб, пункт проката и заточки коньков, музыка, искусственное освещение.

Режим работы массового катания:

  • Понедельник и четверг — выходные
  • Вторник, среда, пятница, суббота: 18:00−21:00
  • Воскресенье с: 14:00−21:00

Коньки выдаются до 20:00. Прокат одной пары коньков — 200 рублей в час, заточка — 200 рублей, гардероб — 30 рублей. Залог за прокат коньков составляет 1000 рублей наличными. Или вы можете оставить документ, удостоверяющий личность. Со своими коньками, вход свободный.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка