Самый большой каток откроется в Барнауле на выходных

После длительного перерыва в субботу 30 ноября в Барнауле откроется самый большой ледовый каток в Алтайском крае на стадионе «Клевченя».

Ледовары уже закончили трудиться над площадкой. Пока здесь могут покататься только конькобежцы, но уже 30 ноября с 18:00 начинается массовое катание.

Для посетителей на «Клевчене» работает кафе «Олимпийское», кофейный автомат, гардероб, пункт проката и заточки коньков, музыка, искусственное освещение.

Режим работы массового катания:

Понедельник и четверг — выходные

Вторник , среда , пятница , суббота: 18:00−21:00

среда пятница суббота: 18:00−21:00 Воскресенье с: 14:00−21:00

Коньки выдаются до 20:00. Прокат одной пары коньков — 200 рублей в час, заточка — 200 рублей, гардероб — 30 рублей. Залог за прокат коньков составляет 1000 рублей наличными. Или вы можете оставить документ, удостоверяющий личность. Со своими коньками, вход свободный.