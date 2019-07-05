Шекспировские страсти. В барнаульском кинотеатре покажут лучшие британские спектакли

В кинотеатре «Галактика» покажут одни из лучших британских спектаклей, а также балет "Петрушка" в постановке швейцарского хореографа и познавательные лекции об искусстве. Рассказываем, что интересного будет на экране в июле и почему это нельзя пропустить.

Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч, который известен зрителям прежде всего по сериалу «Шерлок», исполнил роль мечты любого актера в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира.

Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца — и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Спектакль получил 4 престижные премии Лоуренса Оливье — лучшая мужская роль, лучшая возобновленная пьеса, лучшее звуковое оформление, лучшие декорации. Постановка идет на английском языке с русскими субтитрами.

В 2013 году в Норвегии в честь 150-летия со дня рождения художника Эдварда Мунка открылась уникальная выставка его работ. Этому событию посвящен документальный фильм «Мунк-150». Авторы проникли за кулисы выставки, узнали о её подготовке и организации, а также провели небольшую экскурсию по Норвегии Мунка. Приглашенные гости и эксперты поделятся взглядами на жизнь и творчество знаменитого живописца.

Режиссер Саймон Годвин предлагает динамичный взгляд на пьесу, в которой жестокость соседствует с иронией. Чарльз Эдвардс, снимавшийся в сериале «Аббатство Даунтон» и фильме «Филомена», берётся за главную роль в постановке, размышляющей о бремени королевского сана и о непреодолимых силах, способных уничтожить монарха. Яркие цвета и красочные костюмы отлично смотрятся на большом экране.

Сразу два балета в один вечер, которые когда-то изменили ход истории. «Петрушка» Стравинского впервые был поставлен в начале ХХ века и открыл западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию. «Кармен», оркестрованная Щедриным и поставленная Алонсо для Майи Плисецкой, свободная и эротичная, стала настоящим вызовом для советской сцены.

«Кармен» в кино зрители увидят в той же редакции, что была поставлена для Майи Плисецкой, а новую трактовку «Петрушки» представит швейцарский хореограф Эдвард Клюг.

О Пикассо много сказано и написано, но теперь пришло время посмотреть на годы его молодости, на воспитание и образование, которое он получил. Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль: Малага, Барселона и Париж. Фильм «Молодой Пикассо» исследует влияние каждого из них на начинающего художника. В объективе режиссёра Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» — вплоть до 1907 года, когда Пикассо создаёт «Авиньонских девиц». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда.

В современном мире феминизма совершенно невозможно ставить традиционную постановку «Укрощение строптивой», решил режиссер Джастин Одиберт. Он переворачивает все с ног на голову. Теперь роль мужчин играют женщина, в чьих руках — власть, а женщины стали мужчины — они декоративный элемент, от которого требуется лишь украшать быт.

При этом режиссер намеренно не стал переносить историю Шекспира в условную современность, а сохранил елизаветинские костюмы во всей их избыточной роскоши. Несмотря на всю абсурдность, пьеса все также повествует о любви, которая преодолевает все преграды и предрассудки, и делает людей по-настоящему равными.

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