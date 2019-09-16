Скульптура за три дня: как в Барнауле пройдет первый фестиваль народных ремесленников

С 3 по 5 октября в Барнауле в «Городе мастеров» (пр. Красноармейский, 14) пройдет первый фестиваль народных ремесел «Живи, традиция!», сообщает управление по культуре.

На фестивале будут работать интерактивные площадки кузнецов и резчиков по дереву, пройдут экспресс-уроки игры на этнических музыкальных инструментах и разнообразные мастер-классы. В течение трех дней мастера будут вырезать из дерева скульптуры, которые потом украсят вход «Города мастеров». Гости смогут послушать концерт народников, купить украшения на ярмарке и пофотографироваться в тематических фотозонах.

Всего в фестивале примут участие 30 мастеров из Алтайского края, Омской, Новосибирской областей, Республики Алтай и Казахстана.

Фестиваль открывается 3 октября в 15:00. Фестивальные площадки будут работать 4 и 5 октября с 12:00 до 18:00.