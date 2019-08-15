Старейший парк Барнаула отметит свое 133-летие

17 августа парк "Центральный" в Барнауле будет отмечать свой день рождения. Старейшему парку исполнятся 133 года. Гостей обещают напоить чаем с сушками и вареньем.

Праздничная программа расписана с утра до вечера. Стартует она с 12:00 с «Клоун пати» — детям покажут фокусы и проведут с ними игры. В это же время у фонтана начнется квест «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду». В 13:00 гостей будет развлекать Карлсон.

Также в течение дня будут проводить интеллектуально-развлекательные игры «Биг Квиз».

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На сцене выступят театр песни «Фа-Соль», образцовый коллектив «Звонница», цирковая студия Арлекино — Kids, модельное агентство «Style» и студия спортивного черлидинга «Fly».