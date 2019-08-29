Сценарист фильма "Домовой" проведет мастер-класс в Барнауле

​31 августа на творческой площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37)​ известный российский режиссер и сценарист Дмитрий Бедарев проведет мастер-класс, сообщают организаторы мероприятия.

В ходе мастер-класса режиссер расскажет, чем отличается хороший актер от обычного; над чем нужно работать, чтобы на тебя смотрел зритель; как развить внимание и взаимодействовать с партнером по площадке; как заполнить паузу во время спектакля или выступления и придать сценической «силы» слову.

Дмитрий Бедарев — российский актер театра и кино, сценарист. Закончил Алтайский государственный институт культуры и актерские курсы ВГИКа. Сценарист телесериалов «​Беловодье. Тайна затерянной страны», «Пока цветет папоротник», «​Романовы»,​ а также полнометражных фильмов: «В ожидании чуда» (2007 год), ​"Домовой" (2019 год). Картина «Домовой"​ была признана одним из лучших фильмов года и была бесплатно показана в рамках акции «Ночь кино».

Начало мастер-класса в 11.00, продолжительность 3 часа. Стоимость участия 1500 руб. Справки и предварительная запись по телефону: +7−953−038−32−88.