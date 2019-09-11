Студентка Щукинского училища поставила в Барнауле спектакль по произведениям алтайских авторов

13 сентября в АлтГУ пройдет премьерный спектакль "История одной земли". Поставила его режиссер театральной мастерской "Homo Artisticus", студентка Щукинского училища Татьяна Стибунова. В постановке принимают участие актеры пяти любительских театров.

Спектакль поставлен на федеральный грант по трем произведениям алтайских авторов: «Вихрь» Вячеслава Шишкова, «Голубая дама» Марка Юдалевича, «Запах каштана» Александра Строганова.

Истории объединены единым сюжетом: пассажиры рейса номер «22» заперты на железнодорожном вокзале уже давно. От безысходности и полного одиночества они начинают рассказывать о своей жизни. Запретная любовь, жизнь с нелюбимым человеком, воспоминания о войне оказываются не самыми сокровенными тайнами пассажиров.

В спектакле принимают участие актеры из краевого колледжа культуры и пяти театральных мастерских Барнаула: «Маска», «Старая школа», «Sensum», «Малый политехнический театр», «Homo Artisticus».

Осенью «Историю одной земли» также покажут в Рубцовске, Бийске, Славгороде, Камне-на-Оби и на закрытии года молодежных театров Алтая.

Премьера спектакля состоится 13 сентября в 18:30 в Актовом зале молодежных мероприятий АлтГУ (пр. Социалистический, 68а). Вход — свободный.