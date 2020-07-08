Сергей Светлаков посетил алтайскую галерею

Шоумен Сергей Светлаков, который в конце июня приехал отдыхать в Горный Алтай, посетил «Лавку мастеров» галереи «Турина гора». Об этом сообщила ее владелица Екатерина Мосвитина.

«Лавка мастеров» находится пятизвездочном природно-оздоровительном комплексе «Алтай Резорт». Для гостя провели персональную экскурсию.

«Высокий гость выслушал занимательный рассказ о культуре, искусстве Горного Алтая — месте, где переплелись меж собой различные традиции и народы, где история наполнена невероятной глубиной и судьбоносными поворотами», — поделилась Москвитина.

Ушел Светлаков не с пустыми руками — на память он приобрел коллекцию резных фигурок из кедра.

Напомним, что в этом году Алтай стал местом притяжения российских звезд. Отдохнуть туда прилетали актеры Андрей Мерзликин с женой, Павел Деревянко, Никита Ефремов и бывшая ведущая передачи «Орел и Решка» Мария Ивакова.