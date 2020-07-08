Барнаул 26°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Сергей Светлаков посетил алтайскую галерею

Шоумен Сергей Светлаков, который в конце июня приехал отдыхать в Горный Алтай, посетил «Лавку мастеров» галереи «Турина гора». Об этом сообщила ее владелица Екатерина Мосвитина.

Сергей Светлаков в музее "Турина гора"
Сергей Светлаков в музее "Турина гора"
vk.com/turinagora

«Лавка мастеров» находится пятизвездочном природно-оздоровительном комплексе «Алтай Резорт». Для гостя провели персональную экскурсию.

«Высокий гость выслушал занимательный рассказ о культуре, искусстве Горного Алтая — месте, где переплелись меж собой различные традиции и народы, где история наполнена невероятной глубиной и судьбоносными поворотами», — поделилась Москвитина.

Ушел Светлаков не с пустыми руками — на память он приобрел коллекцию резных фигурок из кедра.

Напомним, что в этом году Алтай стал местом притяжения российских звезд. Отдохнуть туда прилетали актеры Андрей Мерзликин с женой, Павел Деревянко, Никита Ефремов и бывшая ведущая передачи «Орел и Решка» Мария Ивакова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка