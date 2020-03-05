Телеканал 2×2 и Ельцин Центр представляют совместный проект: международный фестиваль цифрового видео-арта Pixels Fest (12+). Мероприятие состоится с 7 по 15 марта в городе Екатеринбурге.

Фестиваль Pixels Fest — новая инициатива, призванная расширить рамки цифрового искусства в России, а также способствовать развитию диалога с международным медиа-арт сообществом. Основная программа фестиваля формируется по результатам открытого конкурса и будет представлена на медиафасаде Ельцин Центра.

Что смотреть на международном Pixels Fest от телеканала 2×2 в Ельцин Центре?

— Видео-арт работы из 15 стран, отобранные международным жюри, на гигантском медиафасаде Ельцин Центра. Плюс каждый житель города сможет отправить своё сообщение прямиком на медиафасад и стать соавтором масштабной интерактивной инсталляции «Футурология».

— Экспериментальная анимация и видеоарт художников и режиссеров разных стран: вас ждут работы Лу Яна, Евы Папамаргаритти, Лиама Янга и Егора Крафта, а также программа от именитого ARS Electronica Animation Festival on Tour 2019 и спецпоказ научно-фантастического фильма «Техносекс» с Тильдой Суинтон.

— VR-инсталляции известных зарубежных художников в одной выставке «Цифровые утопии»: Марка Ли (Швейцария), арт-группы Banz & Bowinkel (Германия), Марии Юдовой и Андрея Болеславского (Чехия/Великобритания).

— Образовательная программа с воркшопами, лекциями и дискуссиями. Всё про медиаискусство и технологическое будущее расскажут Марк Ли, Вадим Эпштейн, Анна Титовец, Илья Шипиловских, Андрей Себрант и эксперты Skillbox.

Вход свободный, просто регистрируйтесь!

Для тех , кто не сможет посетить мероприятие , будут организованы онлайн-трансляции:

Присоединяйтесь к фестивалю цифрового видео-арта Pixels Fest из любой точки мира!