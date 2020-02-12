Топ-6 спектаклей, которые нужно посмотреть всем влюбленным барнаульцам

Безумный день, или женитьба Фигаро
Карнавальная постановка Молодежного театра о проворном слуге Фигаро, который смог перехитрить всех — своего хозяина графа, недоброжелательных господ, глупых придворных. Всех, кроме своей будущей невесты Сюзанны.
Где: Молодежный театр
Когда: 14 февраля в 18:30
Билеты: 150−500 рублей
Любовь и голуби
Комедия по пьесе Владимира Гуркина с аншлагами проходит в музыкальном театре. Постановку настоятельно не рекомендуют сравнивать с любимым советским фильмом. Хотя бы потому, что барнаульской версии много музыки, написанной специально для этого спектакля.
Где: музыкальный театр
Когда: 12 и 13 февраля в 18:30
Билеты: 500−800 рублей
Беда от нежного сердца
Легкий искрометный водевиль в музыкальном театре по пьесе-шутке современника Пушкина Владимира Соллогуба. Идея спектакля простая, но актуальная во все времена — положение в обществе и финансовое благосостояние не могут стать мерилом человеческого счастья.
Где: музыкальный театр
Когда: 14 февраля в 18:30
Билеты: 200−300 рублей
Укрощение строптивой
Проще зайти в клетку к разъяренным тиграм, чем перекинуться парой слов со строптивой Катариной. Но ловелас Петруччо уверен, что даже такую дикарку можно приручить, если знать как. Бессмертная классика Шекспира в постановке режиссера Алексея Логачева уже пять лет радует барнаульских зрителей.
Где: театр драмы
Когда: 14 февраля в 18:30
Билеты: 150−500 рублей
Темные аллеи
В спектакле Максима Астафьева собраны в единое целое несколько рассказов Бунина. Постановка исследует любовь как страсть, болезнь, искушение, испытание, как награду или спасение — каждый сможет найти свой смысл.
Где: театр драмы
Когда: 15 февраля в 17:30
Билеты:150−500 рублей
Любовь
Спектакль по произведению Людмилы Петрушевской.
Мама любит Свету. Света любит Толю. Толя утверждает, что вообще не способен любить, но сделал Свете предложение, и она согласилась. Что дальше? Какая она, жизнь после свадьбы? Разговор двоих о чувствах, о выборе, о семье.
Где: пространство «Спичка"
Когда: 14 февраля в 19:00
Билеты: 250 рублей
Расписание спектаклей смотрите в календаре «Афиши».