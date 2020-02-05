Ушел из жизни известный алтайский художник-монументалист Владимир Тимуш

3 февраля на 71-ом году жизни скончался известный художник-монументалист, живописец, педагог Владимир Филиппович Тимуш. Об этом сообщила алтайская организация Союза художников.

Владимир Тимуш родился 5 мая 1949 года в селе Воротец Оргеевского района Молдавской ССР. После окончания художественной школы поступил в Республиканское художественное училище им. И.Е. Репина в Кишиневе, которое с отличием закончил в 1969 году.

В 1977 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной (ныне — Художественно-промышленная академия имени барона Штиглица). В 1977 году приехал в Барнаул, пишет краевое управление по культуре.

С 2002 года Тимуш преподавал на кафедре дизайна и архитектуры в Алтайской государственной академии культуры и искусств. Был постоянным участником краевых, региональных и международных выставок.

В первую очередь Владимир Тимуш был известен как художник-монументалист. На его счету десятки росписей, мозаик, декоративных рельефов.

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Одна из самых известных работ — роспись брандмауэра дома на улице Гоголя («Небоскреб» Аверина) на тему «Старый город». А также мозаика и скульптурный рельеф для магазина «Слово», роспись фасада современной девятиэтажки на ул. Георгиева «Золотой дом», роспись фасада Барнаульской городской телефонной станции «Мир космосу» и многие другие росписи в больницах, детских садах, магазинах, Дворцах культуры и частных домах. В последние годы художник увлекался портретами.

Прощание с художником пройдёт 7 февраля с 13.00 до 14.00 часов по адресу: пр. Космонавтов, 64 (Барнаульский крематорий).