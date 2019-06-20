В Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль

29 и 30 июня в Алтайском крае, на территории семейной долины «Холмогорье», пройдет третий международный гастрономический фестиваль «АХ!Фест!». Всех гостей обещают накормить супом из алтайских трав по особому рецепту и показать, как была устроена кухня в 13 веке.

На фестивале будут работать десять интерактивных площадок. Здесь пройдут увлекательные мастер-классы. Гостей научат играть в восточную настольную игру Го, готовить бездрожжевой хлеб по старинному рецепту и заниматься йогой под поющие чаши. Клуб исторической реконструкции устроит показательные выступления, а ресторация «Горная аптека» разобьет средневековую полевую кухню.

На фудкоре можно будет продегустировать самые разнообразные блюда и напитки: гастро-суп и взвары на алтайских травах, мороженое, лимонады и другое. Ведущими шеф-поварами мероприятия станут блогеры Василий Емельяненко (Москва) и основатель российской гастроботаники Андрей Колодяжный.

Хедлайнеры фестиваля — музыкальная группа Street Fiddlers, играющая в стиле кельтского фолк-рока. На сцене также выступит народный дуэт из Новосибирска Sandal и этно-фокл группа «Рунара».

Стоимость участия — 300 рублей.

Адрес фестиваля: Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское, ул. Заозерная, 2а.

Посмотреть полную программу и приобрести билет можно на сайте ahfest.ru.