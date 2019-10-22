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В Барнаул с гастролями приедет театр из Белоруссии

31 октября и 1 ноября Национальный академический драматический театр им. Горького из Минска покажет барнаульским зрителям два спектакля на русском языке: «Пане Коханку» и «Знойные мамочки». Заграничный театр посетит краевую столицу по федеральной программе «Большие гастроли», сообщает управление по культуре.

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького
Национальный академический драматический театр имени Максима Горького
culture22.ru

Спектакль «Пане Коханку» — визитная карточка минского театра, которая успешно идет на сцене уже почти 10 лет.

Постановка рассказывает о жизни одного из самых богатых и влиятельных магнатов Великого Княжества Литовского Станиславе Радзивилле по прозвищу «Пане Коханку». Его еще называют белорусским Мюнгхаузеном. По словам драматурга Андрея Курейчика, Пане Коханку воплощает собой пример настоящего беларуса: независимого, свободолюбивого, отказывающегося иметь дело с подлецами.

А комедия американского драматурга Дэвида Кристнера «Знойные мамочки» рассказывает о двух неунывающих вдовах, которые оказались под одной крышей, но не собираются мириться с судьбой и своим возрастом. Это история о взрослых детях, их родителях и о том, что каждый имеет право быть счастливым.

Спектакли уже показали в Калининграде, затем их представят в Томске и Кемерово, а Барнаул станет финальной точкой театрального маршрута.

Показы пройдут в театре драмы им. Шукшина, в 18:30. Цена билетов — 400−900 рублей.

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