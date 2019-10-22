В Барнаул с гастролями приедет театр из Белоруссии

31 октября и 1 ноября Национальный академический драматический театр им. Горького из Минска покажет барнаульским зрителям два спектакля на русском языке: «Пане Коханку» и «Знойные мамочки». Заграничный театр посетит краевую столицу по федеральной программе «Большие гастроли», сообщает управление по культуре.

Спектакль «Пане Коханку» — визитная карточка минского театра, которая успешно идет на сцене уже почти 10 лет.

Постановка рассказывает о жизни одного из самых богатых и влиятельных магнатов Великого Княжества Литовского Станиславе Радзивилле по прозвищу «Пане Коханку». Его еще называют белорусским Мюнгхаузеном. По словам драматурга Андрея Курейчика, Пане Коханку воплощает собой пример настоящего беларуса: независимого, свободолюбивого, отказывающегося иметь дело с подлецами.

А комедия американского драматурга Дэвида Кристнера «Знойные мамочки» рассказывает о двух неунывающих вдовах, которые оказались под одной крышей, но не собираются мириться с судьбой и своим возрастом. Это история о взрослых детях, их родителях и о том, что каждый имеет право быть счастливым.

Спектакли уже показали в Калининграде, затем их представят в Томске и Кемерово, а Барнаул станет финальной точкой театрального маршрута.

Показы пройдут в театре драмы им. Шукшина, в 18:30. Цена билетов — 400−900 рублей.