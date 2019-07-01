В Барнауле можно будет пообщаться на английском с иностранцами из 12 стран

В июле и августе в Барнауле пройдет бесплатный интенсив разговорного английского языка.

13 дней можно будет пообщаться с носителями языка из 12 стран мира: США, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Колумбии, Мексики, Чили, Индонезии, Египта и Кореи.

Иностранцы расскажут про свою страну, поделятся лайфхаками для путешественников. Организаторы говорят, что это уникальная возможность попрактиковать английский язык и завести новых друзей.

Встречи пройдут с 8 по 18 июля, 26 июля и 2,5,6 августа. Расписание следующее:

8.07 Паулин , Бельгия;

Бельгия; 9.07 Даниель , Колумбия;

Колумбия; 10.07 Людовико , Италия;

Италия; 11.07 Эдди , США;

США; 12.07 Ниль , Испания;

Испания; 15.07 Марион , Германия;

Германия; 16.07 Руберт , Колумбия;

Колумбия; 17.07 Жан , Франция;

Франция; 18.07 Ли , Корея;

Корея; 26.07 Уго , Мексика;

Мексика; 2.08 Ахмад , Индонезия;

Индонезия; 5.08 Хуан , Чили;

Чили; 6.08 Ахмед , Египет.

Встречи пройдут по адресу: ул. Партизанская, 92. Время проведения — с 18:30 до 19:30. Предварительная запись обязательна по телефону — 600−458.