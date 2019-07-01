В Барнауле можно будет пообщаться на английском с иностранцами из 12 стран

В июле и августе в Барнауле пройдет бесплатный интенсив разговорного английского языка.
13 дней можно будет пообщаться с носителями языка из 12 стран мира: США, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Колумбии, Мексики, Чили, Индонезии, Египта и Кореи.
Иностранцы расскажут про свою страну, поделятся лайфхаками для путешественников. Организаторы говорят, что это уникальная возможность попрактиковать английский язык и завести новых друзей.
Встречи пройдут с 8 по 18 июля, 26 июля и 2,5,6 августа. Расписание следующее:
- 8.07 Паулин, Бельгия;
- 9.07 Даниель, Колумбия;
- 10.07 Людовико, Италия;
- 11.07 Эдди, США;
- 12.07 Ниль, Испания;
- 15.07 Марион, Германия;
- 16.07 Руберт, Колумбия;
- 17.07 Жан, Франция;
- 18.07 Ли, Корея;
- 26.07 Уго, Мексика;
- 2.08 Ахмад, Индонезия;
- 5.08 Хуан, Чили;
- 6.08 Ахмед, Египет.
Встречи пройдут по адресу: ул. Партизанская, 92. Время проведения — с 18:30 до 19:30. Предварительная запись обязательна по телефону — 600−458.