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В Барнауле можно будет пообщаться на английском с иностранцами из 12 стран

2019/07/01 16:33

В июле и августе в Барнауле пройдет бесплатный интенсив разговорного английского языка.

Фестиваль иностранных студентов в АлтГТУ.
Фестиваль иностранных студентов в АлтГТУ.

13 дней можно будет пообщаться с носителями языка из 12 стран мира: США, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Колумбии, Мексики, Чили, Индонезии, Египта и Кореи.

Иностранцы расскажут про свою страну, поделятся лайфхаками для путешественников. Организаторы говорят, что это уникальная возможность попрактиковать английский язык и завести новых друзей.

Встречи пройдут с 8 по 18 июля, 26 июля и 2,5,6 августа. Расписание следующее:

  • 8.07 Паулин, Бельгия;
  • 9.07 Даниель, Колумбия;
  • 10.07 Людовико, Италия;
  • 11.07 Эдди, США;
  • 12.07 Ниль, Испания;
  • 15.07 Марион, Германия;
  • 16.07 Руберт, Колумбия;
  • 17.07 Жан, Франция;
  • 18.07 Ли, Корея;
  • 26.07 Уго, Мексика;
  • 2.08 Ахмад, Индонезия;
  • 5.08 Хуан, Чили;
  • 6.08 Ахмед, Египет.

Встречи пройдут по адресу: ул. Партизанская, 92. Время проведения — с 18:30 до 19:30. Предварительная запись обязательна по телефону — 600−458.

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