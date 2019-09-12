Урбанист из Казани расскажет, как сохранить исторические ценности Барнаула

13-15 сентября в Барнауле пройдет третий просветительский фестиваль "Фабриказавод". Его организуют активисты сохранения исторических ценностей Барнаула и Алтайского края во главе с архитектором Александром Дерингом, сообщают "Алтайтурцентр".

В программе фестиваля — обсуждение перспектив культурного наследия региона. На эту тему выступят ведущие историки и краеведы. Урбанист Марья Леонтьева на примере Казани расскажет, как комплексно можно развивать исторический центр города.

Особое внимание уделят судьбе барнаульского сереброплавильного завода. Ему будет посвящены отдельные семинары и исторические лекции 14 сентября.

Также участники фестиваля смогут побывать на бесплатных экскурсиях по сереброплавильному заводу, поучаствовать в историческом квесте, мастер-классе по изготовлению аутентичных кирпичей для реконструкции старинного завода, посмотреть фильм о работе археологов, а также экспозиции о Барнауле и Алтае в краеведческом музее, музее «Город» и галерее «Турина гора».

Регистрация гостей фестиваля пройдет 13 сентября с 9:30 до 10:30 в АГИК (Ленина, 66). Полную программу фестиваля можно посмотреть в официальной группе.