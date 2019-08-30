В Барнауле открылась выставка "иконописных" картин питерского художника

27 августа в краевом художественном музее открылась персональная выставка питерского художника Юрия Люкшина "Слово о полку Игореве". В экспозиции - 22 станковых произведения, сообщают в музее.

Впервые художник начал работать над циклом станковых акварелей в 1999 году. Всего коллекция насчитывает 120 произведений. Иллюстрации были использованы в книге издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Первый экземпляр книги принадлежит коллекции Эрмитажа и был экспонирован на выставке «Книга как искусство» в 2012 году.

«При создании работ, представленных на выставке, художник использовал иконописную стилистику, цвета, которые упоминаются в самом тексте: червонный стяг, багряные щиты, черный ворон, синие молнии, огненные стрелы. Мастер накладывает изображения одно на другое, создавая пространство, подобное средневековым миниатюрам», — пишут на сайте художественного музея.

Выставка будет работать до 27 октября. Также в музее работает другая экспозиция картин Юрия Люкшина — «Коты для умножения доброты».