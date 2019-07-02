В Барнауле открылась выставка легендарных моделей паровозов и локомотивов

В Барнауле в выставочном центре истории железной дороги Алтая открылась передвижная выставка моделей паровозов, сообщает краевая администрация.

В экспозиции 15 экспонатов, изготовленных из пластика, картона, металла. Это точные копии паровых машин, которые ходили по железной дороге в дореволюционное, военное и послевоенное время.

Среди них есть такие легендарные серии, как «ФД» — один из мощнейших советских серийных паровозов, имеющего самую большую силу тяги, и «Су» — тот самый «локомотив Победы» и другие.

Посмотреть модели паровозов можно будет до 1 августа.

Выставочный центр истории железной дороги Алтая находится по адресу: ул. Привокзальная, 14.

Центр работает в будни с 8 до 17 часов. Предварительная запись на экскурсии по телефону (3852) 29−37−65.