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В Барнауле открыли выставку «оживших» картин мировых шедевров Ренессанса

Чтобы побольше узнать о Ренессансе, можно окружить себя учебниками по искусствоведению или накопить на билет до Италии, где хранятся большинство шедевров. Или сходить в выставочный зал музея «Город» на масштабную выставку «10 великих художников Возрождения», рассказывающей об этой эпохе.

Выставка "Ренессанс. Гении эпохи"
Выставка "Ренессанс. Гении эпохи"
Анна Зайкова

Специально для выставки в музее затемнили отдельный зал. В полном мраке под классическую музыку можно спокойно рассматривать шедевры Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Микеланджело и других гениев Возрождения.

Трехметровые полотна дополнены анимацией и 3D-эффектами — внимательно наблюдая, можно заметить, как герои на картинах начинают «оживать» и «двигаться».

Мультимедийная программа рассчитана на 40 минут. Она цикличная, поэтому начать просмотр можно в любое время.

Второй зал рассказывает об основных этапах развития Возрождения: от прото- до позднего Ренессанса.

Джотто, Мазаччо, Джорджоне, Тинторетто — посетители откроют для себя много новых имен лучших итальянских художников этого периода.

На всю стену здесь растянута репродукция знаменитой фрески Рафаэля «Афинская школа» — на ее фоне охотно делают фотографии на память.

Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова
Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова

На выставке также есть творческая зона, где каждый может попробовать себя в качестве художника.

Выставка продлится до 1 марта. Цена билетов — 200−400 рублей.

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