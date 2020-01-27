В Барнауле открыли выставку «оживших» картин мировых шедевров Ренессанса

Специально для выставки в музее затемнили отдельный зал. В полном мраке под классическую музыку можно спокойно рассматривать шедевры Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Микеланджело и других гениев Возрождения.
Трехметровые полотна дополнены анимацией и 3D-эффектами — внимательно наблюдая, можно заметить, как герои на картинах начинают «оживать» и «двигаться».
Мультимедийная программа рассчитана на 40 минут. Она цикличная, поэтому начать просмотр можно в любое время.
Второй зал рассказывает об основных этапах развития Возрождения: от прото- до позднего Ренессанса.
Джотто, Мазаччо, Джорджоне, Тинторетто — посетители откроют для себя много новых имен лучших итальянских художников этого периода.
На всю стену здесь растянута репродукция знаменитой фрески Рафаэля «Афинская школа» — на ее фоне охотно делают фотографии на память.
На выставке также есть творческая зона, где каждый может попробовать себя в качестве художника.
Выставка продлится до 1 марта. Цена билетов — 200−400 рублей.