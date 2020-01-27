В Барнауле открыли выставку «оживших» картин мировых шедевров Ренессанса

Чтобы побольше узнать о Ренессансе, можно окружить себя учебниками по искусствоведению или накопить на билет до Италии, где хранятся большинство шедевров. Или сходить в выставочный зал музея «Город» на масштабную выставку «10 великих художников Возрождения», рассказывающей об этой эпохе.

Специально для выставки в музее затемнили отдельный зал. В полном мраке под классическую музыку можно спокойно рассматривать шедевры Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Микеланджело и других гениев Возрождения.

Трехметровые полотна дополнены анимацией и 3D-эффектами — внимательно наблюдая, можно заметить, как герои на картинах начинают «оживать» и «двигаться».

Мультимедийная программа рассчитана на 40 минут. Она цикличная, поэтому начать просмотр можно в любое время.

Второй зал рассказывает об основных этапах развития Возрождения: от прото- до позднего Ренессанса.

Джотто, Мазаччо, Джорджоне, Тинторетто — посетители откроют для себя много новых имен лучших итальянских художников этого периода.

На всю стену здесь растянута репродукция знаменитой фрески Рафаэля «Афинская школа» — на ее фоне охотно делают фотографии на память.

Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова Выставка «Ренессанс. Гении эпохи» Анна Зайкова

На выставке также есть творческая зона, где каждый может попробовать себя в качестве художника.