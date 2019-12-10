В Барнауле откроется выставка войлочных игрушек

12 декабря в 12:00 в художественном музее края откроют выставку войлочной игрушки «Зимняя сказка». Экспозиция включает более 30 объемных многофигурных сюжетных композиций, а также отдельные работы, созданные Натальей Кровяковой.

Войлоковаляние — очень популярное сегодня направлению художественного творчества. Вниманию гостей представят работы, выполненные в технике сухого валяния, которую называют красивым словом «фелтинг».

Уже более пяти лет в этой технике Наталья Кровякова создает свои игрушки, затейливые, душевные, живые. Каждый ее войлочный персонаж — с характером и особой историей. Маленькие посетители музея сразу узнают любимых героев мультиков и сказок.

На сегодняшний день коллекция Натальи насчитывает более 50 авторских кукол и игрушек. С войлочными скульптурами мастерица неоднократно участвовала в различных конкурсах, выставках и фестивалях в Барнауле, Санкт-Петербурге, в Горном Алтае.

Экспозицию дополнят забавные шерстяные творения Марины Дьяковой, украсившие музейную елку. Кроме того, художественный музей приглашает на мастер-классы по сухому и мокрому валянию.

15 декабря. Авторский мастер-класс Натальи Кровяковой по изготовлению Крысы, символа предстоящего Нового года по китайскому календарю.

22 декабря. Мокрое валяние «Сувенирные валеночки».

5 января. Создание браслета из шерсти.

12 января. Мастер-класс Натальи Кровяковой по сухому валянию «Очаровательный котик».

Начало мастер-классов в 12:00. Записаться можно по телефону 50−22−28. Выставка будет открыта до 1 февраля 2020 года.