В Барнауле откроют выставку картин юной художницы, родившейся без рук

5 сентября в Барнауле откроется персональная выставка "Девочка, влюбленная в жизнь" 12-летней Аллы Кащеевой , сообщается на сайте художественного музея. На выставке будут представлены 50 работ юной художницы.

Алла Кащеева родилась в Барнауле в 2007 году с врожденным диагнозом — аплазия предплечий и кистей обеих рук. Но это не мешало ей творчески развиваться. Трехлетнюю талантливую девочку заметил художник-кукольник Борис Щербаков, который предложил ей заниматься рисованием. Специальная методика и приспособления помогли Алле полноценно заниматься написанием картин.

«В рисунках Аллы оживает уникальный фантазийный мир, созданный ее богатым воображением. Вдохновляясь разнообразием животного мира нашей планеты, она наполняет его причудливыми существами: птицеящерами, водяными, чудо-рыбами. В этом сказочном мире кипит бурная насыщенная жизнь, а существа живут в гармоничной связи друг с другом. Мягкие плавные линии и сочные чистые цвета — главные союзники юной художницы», — сообщают в музее.

Выставка будет работать до 22 сентября.