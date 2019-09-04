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В Барнауле откроют выставку картин юной художницы, родившейся без рук

2019/09/04 16:27

5 сентября в Барнауле откроется персональная выставка "Девочка, влюбленная в жизнь" 12-летней Аллы Кащеевой , сообщается на сайте художественного музея. На выставке будут представлены 50 работ юной художницы.

Картины Аллы Кащеевой
Картины Аллы Кащеевой

Алла Кащеева родилась в Барнауле в 2007 году с врожденным диагнозом — аплазия предплечий и кистей обеих рук. Но это не мешало ей творчески развиваться. Трехлетнюю талантливую девочку заметил художник-кукольник Борис Щербаков, который предложил ей заниматься рисованием. Специальная методика и приспособления помогли Алле полноценно заниматься написанием картин.

Картины Аллы Кащеевой
Картины Аллы Кащеевой
Картины Аллы Кащеевой
Картины Аллы Кащеевой

«В рисунках Аллы оживает уникальный фантазийный мир, созданный ее богатым воображением. Вдохновляясь разнообразием животного мира нашей планеты, она наполняет его причудливыми существами: птицеящерами, водяными, чудо-рыбами. В этом сказочном мире кипит бурная насыщенная жизнь, а существа живут в гармоничной связи друг с другом. Мягкие плавные линии и сочные чистые цвета — главные союзники юной художницы», — сообщают в музее.

Выставка будет работать до 22 сентября.

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