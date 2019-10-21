В Барнауле покажут лучший студенческий спектакль о довоенных временах

Студенты алтайского института культуры покажут в Барнауле спектакль «Еще до войны», который в 2018 году получил гран-при всероссийского фестиваля театральных мастерских «Teart».

Спектакль «Еще до войны» поставила мастер 4 курса факультета художественного творчества, режиссер Анна Вахрамеева по одноименной повести Виля Липатова. Произведение было опубликовано в 1971 году.

Постановка рассказывает о простой жизни деревенских людей, чью жизнь впоследствии изменила или оборвала Великая Отечественная война. Действие разворачивается в 1939 году, в приобской деревне Улым. Из города к родному дяде, председателю колхоза, приезжает девушка Рая. К патриархальности деревенской жизни она привыкает с трудом, но все же обживается, начинает по-другому смотреть на жизнь. И находит свою любовь — тракториста Анатолия. Однако родные возлюбленных иначе видели их дальнейшую судьбу.

Спектакль «Еще до войны» покажут 23 октября в 17:00 в КДМ (ул. Юрина, 204В) и 26 октября в 18:30 на театральной площадке «Спичка"(ул. Ползунова, 37). Цена билетов — 100 рублей.