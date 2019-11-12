В Барнауле покажут уникальное цирковое шоу на льду

С 27 по 30 ноября в Барнаул с гастролями приезжает цирк на льду «Айсберг». Он покажет уникальное цирковое шоу, которое удивит зрителей невероятными трюками, шутками, современным реквизитом и постановкой шоу с уникальным трехмерным изображением на льду манежа. И, конечно же, филигранной дрессурой животных.

Жонглёры на моноциклах, воздушный полет, экстремальное «колесо смелости», очаровательный Морской Лев, белоснежные самоеды, а также единственный в мире аттракцион с белыми медведями не оставят никого равнодушными.

Завораживающее зрелище, как самые крупные северные хищники в природе танцуют и играют с мячами, подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Спецэффекты, адреналин, драйв, зажигательная музыка и сказочное настроение — все это ждет вас на манеже нашего цирка! Впечатления от этой программы останутся в вашей памяти надолго!

Расписание шоу в Барнауле