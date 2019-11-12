В Барнауле покажут уникальное цирковое шоу на льду

Жонглёры на моноциклах, воздушный полет, экстремальное «колесо смелости», очаровательный Морской Лев, белоснежные самоеды, а также единственный в мире аттракцион с белыми медведями не оставят никого равнодушными.
Завораживающее зрелище, как самые крупные северные хищники в природе танцуют и играют с мячами, подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Спецэффекты, адреналин, драйв, зажигательная музыка и сказочное настроение — все это ждет вас на манеже нашего цирка! Впечатления от этой программы останутся в вашей памяти надолго!