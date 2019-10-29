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В Барнауле повторно покажут фильмы Шукшинского кинофестиваля

С 30 октября по 2 ноября в Барнауле в кинотеатре «Премьера» покажут семь кинокартин — участников Шукшинского кинофестиваля-2019.

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2019.
Открытие Шукшинского кинофестиваля-2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В программу акции, помимо полнометражных лент, вошли работы, участвовавшие в конкурсе короткометражных фильмов, сообщает управление по культуре.

Кинопоказ стартует 30 октября в 15:30 с фильма Алексея Злобина «Лорик». В этот же день покажут драму Владимира Битокова «Глубокие реки» и «Солдатик» Виктории Фанасютиной.

31 октября в «Премьере» покажут еще четыре киноленты: «Интересная жизнь» Анны Яновской, «Облепиховое лето» Виктора Алферова, «Последнее испытание» Алексея Петрухина и победителя Шукшинского кинофестиваля — «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой.

Повторно все фильмы покажут 1 и 2 ноября. Подробное расписание можно посмотреть в календаре «Афиши».

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