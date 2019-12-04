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В Барнауле представят мировую премьеру алтайского балета-эпоса

Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая участвует в постановке балета-эпоса «Кан-Кереде», сообщает региональный минкульт. Мировая премьера пройдет в концертном зале «Сибирь» 15 декабря.

Эскиз к спектаклю "Кан-Кереде".
Эскиз к спектаклю "Кан-Кереде".
www.gorno-altaisk.info.

Хореографический спектакль создан на основе мифов и легенд алтайского народа. Идея постановки принадлежит художественному руководителю Государственного национального театра танца и песни «Алтам» Айане Шинжиной.

В постановке задействованы артисты театра, и молодежного ансамбля песни и танца Алтая, а также солисты-балетмейстеры из Москвы.

Над постановкой номеров работали выпускник Бурятского хореографического училища, участник телепроекта «Танцы» на ТНТ 4 сезон Айхан Шинжин (Москва) и выпускница Московской государственной академии хореографии Ак-Ай Шинжина (Горно-Алтайск, Москва).

«Алтайский танец мы еще не исполняли, это другая пластика, энергетика. Поэтому работать над спектаклем было непросто, но очень интересно», — отметила главный балетмейстер ансамбля песни и танца Алтая Елена Березикова.

Музыку к балету написал композитор, заслуженный артист Республики Алтай Александр Трифонов, над сценографией и костюмами работал художник-постановщик Алексей Дмитриев.

Что такое Кан-Кереде

Кан-Кереде — белый грифон, мифическая птица-зверь с головой и крыльями орла и туловищем льва. Он изображен на гербе Республики Алтай. Грифон — священная солнечная птица, стерегущая покой, мир, счастье, богатство родной земли, покровительница зверей, птиц и природы.

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