В Барнауле проходят показы фильмов-победителей студенческого фестиваля ВГИК

В Барнауле в кинотеатре «Премьера» до 14 ноября проходят бесплатные показы короткометражных фильмов-победителей Международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова, сообщает управление по культуре.

Сеансы будут проходить ежедневно, в 18:00.

Что известно о фестивале ВГИК

Фестиваль ВГИК — один из важнейших фестивалей для сферы кино. На нем начинающие авторы показывают свои дипломные и курсовые работы. Фестиваль проводится с 1961 года, его лауреатами становились такие известные режиссеры как Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков.

Расписание кинопоказов

12 ноября

— Сцены у моря/ реж. Оксана Дегтярева 20 мин. Игровой, 16+

— Тигр среди берез/ реж. Станислав Светлов 30 мин. Игровой, 12+

— Снегурочка/ реж. Асаад Абудд 28 мин. Игровой, 16+

13 ноября

— Арбатство/ реж. Дмитрий Григорьев 25 мин. Игровой, 16+

— РИО/ реж. Евгения Казанкина 23 мин. Игровой, 6+

— Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа/ реж. Леонид Гардаш 24 мин. Игровой, 12+

— Без Него/ реж. Хамидреза Газеми 14 мин. Игровой, 6+

— Игра в революцию/ реж. Андрей Бутузов 14 мин. Документальный, 16+

— Золотые пуговицы/ реж. Алексей Евстигнеев 19 мин. Документальный, 0+

14 ноября

— Счастливые похороны/ реж. Мария Семёнова 30 мин. Документальный, 12+

— Меня зовут Петя/ реж. Дарья Биневская 15 мин. Игровой, 6+

— Ночь/ реж. Никита Попов 30 мин. Игровой, 12+

— Умри, Джульетта/ реж. Максим Шабалин 20 мин. Игровой, 12+

— Статист/ реж. Татьяна Демидова 8 мин. Игровой, 12+

— Тренер/ реж. Маргарита Стельмашонок 13 мин. Документальный, 12+

Вход свободный.

Кинопоказы также проходят в селах Благовещенка, Кулунда, Троицкое, Завьялово и городе Змеиногорске.