В Барнауле простятся с известной художницей Натальей Акимовой

3 июля проводят в последний путь известную барнаульскую художницу Наталью Акимову. Она скоропостижно скончалась 28 июня.

Прощание с Натальей Акимовой будет проходить в зале на ул. Аносова, 8, с 11:30 до 13:00.

В 10:30 от главного корпуса Алтайского института культуры (пр. Ленина, 66) туда отправятся автобусы.

Наталья Акимова родилась 11 апреля 1966 года в Барнауле. Окончила Новоалтайское художественное училище, Красноярский государственный художественный институт. Член Союза художников России с 1998 года.

Работала в области живописи и графики в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта.

Также она преподавала в детских художественных школах Барнаула, Новоалтайском художественном училище, более 10 лет работала старшим преподавателем и доцентом кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна АлтГТУ.

В последнее время Наталья Акимова работала в должности старшего преподавателя кафедры дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры, сообщает пресс-служба Минкульта.