В Барнауле проведут 10-часовой рок-фестиваль

10 августа в Барнауле в "Водном мире" пройдет фестиваль "Барнаул за Рок", сообщают организаторы.
Откроет программу барнаульский коллектив «ПоFackту». Хедлайнером в финале станет «Борода Бабая».
В программе фестиваля:
12.40 #ПоFackту;
13.20 Весна на Заречной улице;
14.00 FouR;
14.40 ЗИГЗАГИ;
15.20 Холодное Лето;
16.00 U-571;
16.40 У.Z.И.;
17.20 3 Дня до весны;
18.00 Волны;
18.40 Третий Рим;
19.20 TMB — Thrash/Groove from Siberia;
20.30 РЭТОР;
21.30 Fire gang"ШП";
21.45 БОРОДА БАБАЯ.
Кроме музыки зрителей ждет эффектное файер-шоу. Весь день на площадке будут работать мастера тату, афро-кос и дредов.