В Барнауле проведут 10-часовой рок-фестиваль

10 августа в Барнауле в "Водном мире" пройдет фестиваль "Барнаул за Рок", сообщают организаторы.

Откроет программу барнаульский коллектив «ПоFackту». Хедлайнером в финале станет «Борода Бабая».

В программе фестиваля:

12.40 #ПоFackту;

13.20 Весна на Заречной улице;

14.00 FouR;

14.40 ЗИГЗАГИ;

15.20 Холодное Лето;

16.00 U-571;

16.40 У.Z.И.;

17.20 3 Дня до весны;

18.00 Волны;

18.40 Третий Рим;

19.20 TMB — Thrash/Groove from Siberia;

20.30 РЭТОР;

21.30 Fire gang"ШП";

21.45 БОРОДА БАБАЯ.

Кроме музыки зрителей ждет эффектное файер-шоу. Весь день на площадке будут работать мастера тату, афро-кос и дредов.