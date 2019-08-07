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В Барнауле проведут 10-часовой рок-фестиваль

2019/08/07 16:08

10 августа в Барнауле в "Водном мире" пройдет фестиваль "Барнаул за Рок", сообщают организаторы.

Рок фестиваль
Рок фестиваль

Откроет программу барнаульский коллектив «ПоFackту». Хедлайнером в финале станет «Борода Бабая».

В программе фестиваля:

12.40 #ПоFackту;
13.20 Весна на Заречной улице;
14.00 FouR;
14.40 ЗИГЗАГИ;
15.20 Холодное Лето;
16.00 U-571;
16.40 У.Z.И.;
17.20 3 Дня до весны;
18.00 Волны;
18.40 Третий Рим;
19.20 TMB — Thrash/Groove from Siberia;
20.30 РЭТОР;
21.30 Fire gang"ШП";
21.45 БОРОДА БАБАЯ.

Кроме музыки зрителей ждет эффектное файер-шоу. Весь день на площадке будут работать мастера тату, афро-кос и дредов.

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