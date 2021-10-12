В Барнауле провели Дни литовской культуры, приуроченные 80-летию массовых депортаций

В конце сентября в Барнауле прошли Дни литовской культуры, посвященная 30-летию Общества литовской культуры Алтайского края и 80-летию массовых депортаций. Среди гостей был чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в России Эйтвидас Баярунас.

Важна память

Литовцы из регионов России, Литвы и Казахстана прогулялись по Барнаулу и посетили музей ГМИЛИКА.

Также они возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в городе, посетили поклонный крест в Троицком районе, установленный гражданам Литвы, умершим в ссылке 1941−1953 годах, и памятник в пригороде Бийска на старом Мочищенском кладбище.

Само торжество проходило в Доме народов Алтайского края. Для гостей выступили местных коллективы и ансамбль литовского танца «Аушра» из Карелии. Специально ко Дню литовской культуры работала выставка «Народное искусство Литвы».

Проект, посвященной литовской культуре, проходит в России в третий раз. Первые два состоялись в Красноярском крае и Якутии.

«Литовцы увидели ваш прекрасный край и получили здоровую мотивацию проводить такие проекты у себя дома. Наша задача — объединить людей, поделиться опытом, вспомнить о корнях и культуре и мотивировать к дальнейшей общественной работе в своих регионах», — поделилась впечатлениями председатель международной ассоциации «Мы» в Литве Гитана Буйвидайте.

В Барнауле прошли Дни литовской культуры Предоставлено организатором

Представители Алтайской организации «Общество литовской культуры» отметили, что подобные события помогают не только объединению народов, но и сохранению истории.

«Мы собираем информацию о них (литовцах в регионе — Прим.ред.) по крупицам. Хочется, чтобы потомки несли в себе память об исторической родине. Хочется молодых ребят, которые идет нам на смену, привлечь, зажечь, чтобы они получили импульс сохранить литовскую культуру, язык и традиции», — говорит председатель правления Алтайской общественной организации «Общество литовской культуры» Ирина Коричко.

Когда литовцы появились на Алтае

В июне 1941 года вглубь СССР было депортировано более 15 тыс. литовцев. Из них более 7 тыс. человек оказались в 23 района Алтайского края, сообщают организаторы Дней литовской культуры.

В Барнауле прошли Дни литовской культуры Предоставлено организатором

Всего за 1941-1952 годы за пределы Республики на спецпоселение в отдаленные районы СССР были отправлены более 276 тыс. человек.

Часть депортированных смогла вернуться на родину в 1960-1970 годах. Многие образовали семьи и остались жить в РСФСР.

Сегодня в Алтайском крае проживает около 300 литовцев.