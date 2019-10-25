Фестиваль нового британского кино пройдет в Барнауле

С 6 по 10 ноября в сети «Киномир» пройдет фестиваль нового британского кино или «Бритфест». На большом экране покажут пять картин разных жанров

Фестиваль проходит в России в 20-й раз. Барнаул присоединился к этому событию впервые.

Как сообщают организаторы, на экранах покажут ленты, полные контрастов, где «традиции мастерского сюжетосложения и панковская лихость, утончённый психологизм и бешеный драйв, классическая актёрская школа и безоглядный эксперимент часто уживаются внутри одного фильма».

Откроют фестиваль в Барнауле 6 ноября кинопоказом долгожданного продолжения знаменитого сериала «Аббатство Даунтон». 7 ноября покажут спортивно-исторический фильм «Голкипер», 8 ноября — картину о мужских проблемах «Плывем, мужики!», 9 ноября — музыкальную ретро-комедию «Ослепленный светом» и 10 ноября — феминистическую комедию «Животные».

Расписание кинофильмов можно посмотреть в рубрике «Афиша».