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В Барнауле пройдет фестиваль студенческих и школьных театров «Облепиха»

С 12 по 17 ноября в АлтГУ театральная мастерская «Homo Artisticus» проведет четвертый фестиваль студенческих и школьных театров «Облепиха».

Театральная мастерская Homo Artisticus
Театральная мастерская Homo Artisticus
vk.com/homo_artisticus

В этом году алтайский проект проводится на федеральный грант.

Более 130 участников будут бороться в нескольких номинациях: «Видеотворчество», «Эстрадное искусство», «Художественное слово», «Театральное творчество».

«В этом году к нам поехали из других регионов и стран: несколько коллективов из солнечного Казахстана, есть новосибирский и томский театры, Горный Алтай… Наш фестиваль знают, к нам охотно едут — это очень радует!», — рассказал руководитель студии «Homo Artisticus» Кирилл Скобелин.

Для победителей подготовлены ценные подарки, которые пригодятся в любом театральном коллективе: термопоты, колонки, отпариватели для костюмов, флешки, профессиональный грим.

Расписание фестиваля можно посмотреть в группе мероприятия. Заявки на участие принимаются до ночи 8 ноября на электронный адрес: homo_artisticus@mail.ru.

Вход для зрителей на фестиваль свободный.

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