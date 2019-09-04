В Барнауле пройдет премьера фильма по книге алтайской писательницы

12 сентября в барнаульском кинотеатре "Формула" (ул. Балтийская, 16) состоится премьера фильма "Я уеду жить в "Свитер" по книге алтайской писательницы Анны Никольской, сообщает управление по культуре.

Фильм снят некоммерческой организацией «Киностудия Шкит» на грант президента России. По сюжету девятиклассница Юля живет обычной подростковой жизнью — встречается с 22-летним мороженщиком Левой, ходит с друзьями в любимое кафе «Свитер», где, правда, есть свои правила. Ее жизнь резко меняется, когда ее родители соглашаются приютить у себя Веру — дочку известного дирижера и друга семьи. С этого момента начинаются подростковые проблемы и обиды.

Премьеру обещают сделать по всем законам Голливуда: с лимузином и красной дорожкой. Все желающие смогут пообщаться с актерами фильма. Зрительские билеты будут участвовать в розыгрыше на участие в съёмках следующего художественного фильма «Киностудии Шкит».

Показ премьерного фильма начнется в 19:00.