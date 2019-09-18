В Барнауле пройдет ретро-велопробег в стиле "12 стульев"

21 сентября в Барнауле пройдет седьмой ретро-велопробег. Участники, одетые в духе 1920-х годов, проедут 5 км по улицам города, пишет "Алтайтурцентр".

Чтобы принять участие в велопробеге, организаторы советуют приодеться в духе НЭПа. В качестве вдохновения можно посмотреть фильм «12 стульев» или изучить стиль кинозвезд начала XX века. Лучших костюмированных велосипедистов наградят ценными призами.

Стартует велопробег от музея ГМИЛИКА. Там же будет установлена тематическая фотозона. Гости смогут попробовать угощения в стилизованном буфете, поучаствовать в мастер-классе по модным танцам 20-х годов и послушать экскурсию об истории культуры Алтая.

Сбор гостей и регистрация участников ретро-велопробега — в 12:00. Старт велопроцессии из музейной усадьбы — в 13:00. Культурная программа в музее пройдет с 13:00 до 17:00.