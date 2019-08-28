В Барнауле пройдут экстремальные соревнования по мотокроссу

31 августа и 1 сентября в Барнауле в экстрим-парке "Турина гора" пройдут Всероссийские соревнования по мотокроссу, чемпионат Алтайского края по мотоциклетному спорту и Кубок содружества. В гонках будут участвовать больше двухсот участников — самым младшим из них всего пять лет, сообщает "Комсомольская правда".

Всероссийские гонки проводятся второй раз. В этом году участников ждут усложненная трасса и крутые трамплины. Зрители увидят зрелищные выступления с массовым заездом, полетами над трассой и прыжки мотоциклов с люльками. Развлекать гостей также будут музыкальные этно-группы.

Участники поделены по категориям: есть как профессиональные, так и начинающие спортсмены. Для самых маленьких мотогонщиков подготовлена укороченная детская трасса.

Заезды начнутся в полдень и продолжатся до 17:00.