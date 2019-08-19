Барнаульцы смогут узнать о старинных зданиях города и их архитектуре

Художественный музей запустил новый туристический маршрут "Архитектурные стили Барнаула". На пешеходной прогулке всем желающим расскажут об архитектуре старой части города, сообщает управление по туризму.

Экскурсии будут проводить в августе и сентябре по вторникам и пятницам.

Гости прогуляются по старинным улицам Барнаула, по-новому взглянут на их привычный облик, проникнутся атмосферой прошлого. Участники пройдут по следующему маршруту:

• Демидовская площадь: здание АГАУ (бывшее Горное училище и бывший горный институт), здание «Марии-Ра» (бывшая Богодельня);

• ул. Ползунова (бывшая улица Петропавловская): Дом народного творчества (ул. Ползунова, 41, бывшее здание канцелярии Колывано-Воскресенских заводов), АГКМ (ул. Ползунова, 39, бывший инструментальный магазин), филармония (ул. Ползунова, 35, бывший народный дом);

• Парк «Центральный»: здание «Горной аптеки»;

• Переход на улицу Льва Толстого к зданию музея «Город»;

• Переход по улице Льва Толстого к улице Максима Горького, 16 (к Художественному музею).

Первая прогулка цикла состоится 20 августа. В 19 часов участников группы ждут на Демидовской площади. Записаться можно по телефону (3852) 50−22−24. Стоимость участия — 150 руб.