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Барнаульцы смогут узнать о старинных зданиях города и их архитектуре

2019/08/19 16:53

Художественный музей запустил новый туристический маршрут "Архитектурные стили Барнаула". На пешеходной прогулке всем желающим расскажут об архитектуре старой части города, сообщает управление по туризму.

Петропавловская улица (Ползунова).
Петропавловская улица (Ползунова).

Экскурсии будут проводить в августе и сентябре по вторникам и пятницам.

Гости прогуляются по старинным улицам Барнаула, по-новому взглянут на их привычный облик, проникнутся атмосферой прошлого. Участники пройдут по следующему маршруту:

• Демидовская площадь: здание АГАУ (бывшее Горное училище и бывший горный институт), здание «Марии-Ра» (бывшая Богодельня);
• ул. Ползунова (бывшая улица Петропавловская): Дом народного творчества (ул. Ползунова, 41, бывшее здание канцелярии Колывано-Воскресенских заводов), АГКМ (ул. Ползунова, 39, бывший инструментальный магазин), филармония (ул. Ползунова, 35, бывший народный дом);
• Парк «Центральный»: здание «Горной аптеки»;
• Переход на улицу Льва Толстого к зданию музея «Город»;
• Переход по улице Льва Толстого к улице Максима Горького, 16 (к Художественному музею).

Первая прогулка цикла состоится 20 августа. В 19 часов участников группы ждут на Демидовской площади. Записаться можно по телефону (3852) 50−22−24. Стоимость участия — 150 руб.

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