В Барнауле устроят онлайн-трансляцию средневекового боя

Фестиваль «Белоярская крепость» организует Общество исторических реконструкторов.
«Гвоздем» программы станет турнир по историческому средневековому бою среди мужчин и женщин.
Проходит фестиваль в очень атмосферном месте — в пригороде Новоалтайска, где краевой благотворительный фонд «Сердолик» реконструирует первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края.
О том, кто, как и для чего в Новоалтайске возводит Белоярскую крепость, altapress.ru писал здесь и здесь.
Посмотреть на зрелищный средневековый бой можно будет в официальной группе фестиваля здесь. Начало трансляции в 13:00.