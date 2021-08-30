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В Барнауле устроят онлайн-трансляцию средневекового боя

11 сентября фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость» второй раз пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса.

Белоярская крепость. Реконструкция средневековья.
Белоярская крепость. Реконструкция средневековья.
Роман Корнеев.

Фестиваль «Белоярская крепость» организует Общество исторических реконструкторов.

«Гвоздем» программы станет турнир по историческому средневековому бою среди мужчин и женщин.

Проходит фестиваль в очень атмосферном месте — в пригороде Новоалтайска, где краевой благотворительный фонд «Сердолик» реконструирует первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края.

Белоярская крепость.
Белоярская крепость.
Группа «Белоярская крепость» в «Вконтакте».
Белоярская крепость. Реконструкция средневековья.
Белоярская крепость. Реконструкция средневековья.
Роман Корнеев.

О том, кто, как и для чего в Новоалтайске возводит Белоярскую крепость, altapress.ru писал здесь и здесь.

Посмотреть на зрелищный средневековый бой можно будет в официальной группе фестиваля здесь. Начало трансляции в 13:00.

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