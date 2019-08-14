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Какие фильмы бесплатно покажут в Барнауле в "Ночь кино"

2019/08/14 17:05

24 августа в Барнауле пройдет всероссийская акция "Ночь кино". Все желающие смогут бесплатно посмотреть три фильма: «Домовой» (режиссер Евгений Бедарев), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел - 2» (режиссер Илья Куликов), «Балканский рубеж» (режиссер Андрей Волгин).

Кинотеатр
Кинотеатр

Показы пройдут в четырех точках: в парке «Барнаульская крепость», на открытой площадке у торгового центра «Арена», в кинотеатрах «Премьера» и «Мир», сообщает мэрия.

«Киномир» обращает внимание, что билеты на сеансы в «Мире» будут доступны в день показа.

Проект «Ночь кино» приурочен к ежегодному празднованию Дня российского кино, который отмечают 27 августа.

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