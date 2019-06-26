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В Барнауле в Парке спорта пройдет ежегодный городской пикник "Поляна"

2019/06/26 12:45

30 июня в барнаульском Парке спорта с 12:00 до 20:00 пройдет большой городской пикник "Поляна". Сюда можно прийти всей семьей, чтобы отлично провести время, зарядится энергией и наполниться знаниями.

Городской пикник "Поляна".
Городской пикник "Поляна".

Весь день здесь будут работать несколько площадок: «Игры», «Творчество», «Детство», «Спорт», «Лекторий» и «Музыка».

На «Лектории» гостям расскажут, как правильно наводить порядок в доме, почему мы любим кинокомиксы и как нужно сортировать мусор.

На площадке «Игры» дети и взрослые ждут 30 крутых настолок, в которые можно сыграть под руководством аниматоров из «Мосигры». Также игры со всего мира собрала команда OMGames.

На главной сцене праздника утром будет работать площадка «Детство» с развлекательной программой для самых маленьких участников «Пикника».

Вечером заиграет площадка «Музыка» — перед барнаульцами выступят музыкальные группы: Plastic Art, U-571, «Горизонталь», «Волны», «Академия художеств», #ПоFackту.

Подробную программу можно посмотреть в группе «ВКонтакте».

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