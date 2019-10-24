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В Барнауле выберут самого сильного пятилетнего мальчика

26 октября в ДК «Октябрьский» (бульвар 9 января, 99) пройдет чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. Также здесь будет попытка установления рекорда России среди мальчиков 5 лет, сообщают организаторы.

Алексей Меркулов
Алексей Меркулов
Иван Андреев

В чемпионате будут более 100 участников из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Заринска и Новосибирска.

Среди именитых участников — чемпионка мира и многократная абсолютная чемпионка кубков мира Маргарита Гаркалина, абсолютная чемпионка гран-при мира Яна Стрельченко, призер гран-при мира среди ветеранов старше 45 лет Марина Буренко.

Впервые на турнире элитарный дивизион с сильнейшими спортсменами поборется за денежные призы. Общий призовой фонд чемпионата — 150 тыс.рублей.

Также на турнире будут соревноваться самые маленькие спортсмены. Мальчики пяти лет попробуют удержать планку с весом 50% от собственного (10 кг) и установить рекорд России. Среди участников — Алексей Меркулов (5 лет, 20 кг).

Начало соревнований в 17:00.

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