В Барнаул впервые привезли меч, который Калашникову подарил президент Венесуэлы Уго Чавес

23 октября в краеведеском музее в Барнауле откроется уникальная оружейная выставка, посвященная 100-летнему юбилею Михаила Калашникова. 30 экспонатов были привезены специально из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

На выставке будут представлены многочисленные подарки алтайскому конструктору-оружейнику от президентов до генералов и простых солдат алтайскому, сообщает управление по культуре.

Среди них — изящный нож из слоновой кости, нож немецкого производства начала прошлого века, рукоять которого выполнена в виде ноги копытного животного, копия меча Симона Боливара — национального героя Венесуэлы, преподнесенная Калашникову по личному распоряжению президента Венесуэлы Уго Чавеса.

«Эти предметы были в коллекции у Михаила Тимофеевича, хранились у него дома, он их трогал, рассматривал. Безусловно, они имеют мемориальную ценность и для нас музейщиков, и для любого россиянина. Кстати, в таком количестве коллекция сувенирного оружия Михаила Калашникова еще не экспонировалась», — рассказала управлению заместитель директора алтайского краеведческого музея Оксана Мамонтова.

Увидеть уникальную выставку оружия в Барнауле можно будет до 1 декабря.