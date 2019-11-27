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В Барнауле сыграют золотые хиты Фрэнка Синатры

В концертном зале АГИК 13 декабря пройдет концерт «Золотые хиты Фрэнка Синатры».

Frank Sinatra and Jill St. John.
Frank Sinatra and Jill St. John.
СС0.

Синатра родился 12 декабря 1915 года, он считается одним из самых ярких исполнителей XX века и настоящей легендой. За 60 лет активной творческой деятельности он записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США — Джорджа Гершвина, Харольда Арлена, Кола Портера и Ирвинга Берлина.

В честь 104-го дня рождения музыканта в АГИК исполнят все самые знаменитые песни, так любимые миллионами людей по всему миру.

Звезда вечера — Андрей Иноземцев — джазовый вокалист и деятель культуры, один из ярких российских крунеров, основатель джаз-клуба Синатра в Томске, ведущий на радио Джаз, художественный руководитель дома культуры им. Октябрьской революции в Новосибирске.

Иноземцев успешно выступает на джазовой сцене, сотрудничал с российскими и зарубежными джазовыми музыкантами, такими, как Евгений Серебренников, Игорь Дмитриев, Асхат Сайфуллин, Александр Титов, Камилла Турман (США), биг-бэнд ТГУ-62, трио Accordi-Disaccordi (Италия), Алессио Менкони (Италия), Jesse Jones Jr (США) и другие. За роялем — Игорь Дмитриев.

Начало концерта в 19:00. Цена билета: 350−500 рублей.

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