В Барнауле сыграют золотые хиты Фрэнка Синатры

Синатра родился 12 декабря 1915 года, он считается одним из самых ярких исполнителей XX века и настоящей легендой. За 60 лет активной творческой деятельности он записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США — Джорджа Гершвина, Харольда Арлена, Кола Портера и Ирвинга Берлина.

В честь 104-го дня рождения музыканта в АГИК исполнят все самые знаменитые песни, так любимые миллионами людей по всему миру.

Звезда вечера — Андрей Иноземцев — джазовый вокалист и деятель культуры, один из ярких российских крунеров, основатель джаз-клуба Синатра в Томске, ведущий на радио Джаз, художественный руководитель дома культуры им. Октябрьской революции в Новосибирске.

Иноземцев успешно выступает на джазовой сцене, сотрудничал с российскими и зарубежными джазовыми музыкантами, такими, как Евгений Серебренников, Игорь Дмитриев, Асхат Сайфуллин, Александр Титов, Камилла Турман (США), биг-бэнд ТГУ-62, трио Accordi-Disaccordi (Италия), Алессио Менкони (Италия), Jesse Jones Jr (США) и другие. За роялем — Игорь Дмитриев.

Начало концерта в 19:00. Цена билета: 350−500 рублей.