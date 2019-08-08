В барнаульской языковой школе расскажут, как бесплатно выучиться в США

В барнаульской языковой школе AaPPLE преподаватель из Америки Анастасия Чернецкая проведет бесплатную лекцию и расскажет, как получить образование в США.

Анастасия Чернецкая закончила АлтГУ по специальности «зарубежная филология». Она стала участницей программы Fulbrigh — одной из самых престижных стипендий в мире, которая финансирует обучение студентов.

Сегодня она преподает в частном колледже искусств и дизайна Саванны в штате Джорджия. Анастасия готова поделиться своим опытом участия в программе и рассказать, как бесплатно выучиться в Америке, особенно если бюджет ограничен.

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На семинаре обещают раскрыть все подробности:

— О самой программе и что покрывает стипендия;

— Советы обо всех этапах подачи заявки и какие документы необходимы;

— Про TOEFL и подготовке к сдаче этого экзамена;

— Лайфхаки о том, как вести себя на интервью.

Семинар пройдет 9 августа в 19:00 по адресу: ул. Партизанская, 92. Участие бесплатно. Необходима предварительная запись по телефону: 600−458.