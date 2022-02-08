В предгорье Алтайского края пройдут зрелищные гонки на собачьих упряжках

На гонке соберутся каюры и скиджеры из регионов Сибири и ближнего зарубежья, пишет «Алтайтурцентр».
Соревнования пройдут на красивой и интересной трассе лыжно-биатлонного комплекса «АлтайSkiй». Несложный рельеф урочища Сосновка позволит испытать себя новичкам.
На упряжках с северными ездовыми собаками на выбор можно будет пройти две трассы — 25 или 50 км. Владельцы других пород могут принять участие в небольшом трехкилометровом спринте.
Начало гонок в 10:00. Подробную информацию можно найти в официальной группе гонок.