В «Шишковке» покажут спектакль памяти барнаульцев, погибших в годы политических репрессий

30 октября в краевой библиотеке им. Шишкова покажут литературно-музыкальный спектакль. Он посвящен памяти жертв политических репрессий. Спектакль поставлен по поэме Анны Ахматовой «Реквием», циклу Светланы Кузнецовой «Русский венок» и воспоминаниям барнаульцев, сообщают в городской администрации.

Гостям расскажут о знаменитых барнаульцах, которые много сделали для развития города, но были расстреляны в годы репрессий.

«Антоний Марцинковский создал народную консерваторию, которая впоследствии была преобразована в музыкальную школу № 1, он был лучшим и музыкальным иллюстратором немого кинематографа. Поэтические фельетоны Порфирия Казанского в газете „Жизнь Алтая“ читатели ждали с нетерпением и сразу же раскупали свежий тираж. Максим Гольдберг — первый директор Барнаульского меланжевого комбината. Андрей Велижанин — первый главный врач больницы скорой помощи, а еще увлеченный орнитолог — это он создал коллекцию чучел птиц в краеведческом музее. Акиндин Шапошников был редактором газеты „Жизнь Алтая“, преподавал математику в 42 барнаульской школе. И все они были расстреляны в 1937 году», — рассказали в «Шишковке».

Начало в 18:00. Вход свободный.